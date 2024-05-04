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Поколение процессоров Intel Panther Lake выйдет в середине 2025 года, а возможности ИИ ...

Поколение процессоров Intel Panther Lake выйдет в середине 2025 года, а возможности ИИ ...

Поколение процессоров Intel Panther Lake выйдет в середине 2025 года, а возможности ИИ значительно увеличатсяГенеральный директор Intel Пэт Гелсингер подтвердил, что выход процессоров поколения Panther Lake по технологическому процессу 18A запланирован на середину 2025 года, что соответствует первоначальному прогнозу.

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