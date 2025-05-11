Путин рассказал о последствиях нападения Украины на Россию во время перемирия

Украинская сторона нарушила режим тишины, объявленный в честь Дня Победы, и поплатилась за это.Владимир Путин отметил, что атаки Киева, совершённые во время объявленного перемирия, "не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям".
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