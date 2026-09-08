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"Кругом обман": фанаты "АК-47" не могут вернуть деньги за сорванный тур

"Кругом обман": фанаты "АК-47" не могут вернуть деньги за сорванный тур

"112" Сотни разгневанных фанатов группы "АК-47" требуют вернуть деньги за несостоявшиеся концерты. Шоу, которое c нетерпением ждали поклонники из разных регионов страны сначала несколько раз переносили, а потом и вовсе отменили.

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