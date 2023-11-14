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Закон и Порядок

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На покаянное письмо Пугачевой - "которая в сердцах россиян" - ответила актриса Яна Поплавская

На покаянное письмо Пугачевой - "которая в сердцах россиян" - ответила актриса Яна Поплавская

Politiki.net Пугачевой которая по завершению краткосрочного вояжа по Российской Федерации, опубликовала в соцсетях как ей шедевральное письмо, с претензией на бессмертие - ответила актриса Яна Поплавская.

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