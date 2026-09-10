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Пораженные сухогрузы, склад дронов, терминал: российская армия разнесла каналы снабжения Украины

Пораженные сухогрузы, склад дронов, терминал: российская армия разнесла каналы снабжения Украины

Российские военные в ночь на четверг нанесли серию мощных ударов по украинским логистическим центрам, морским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщило 10 сентября Министерство обороны РФ .

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