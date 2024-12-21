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Рютте и Блинкена предложили отправить воевать за ВСУ

Рютте и Блинкена предложили отправить воевать за ВСУ

Бывший депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес предложил отправить госсекретаря США Энтони Блинкена, генсека НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сражаться за Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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