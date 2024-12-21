Бывший депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес предложил отправить госсекретаря США Энтони Блинкена, генсека НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сражаться за Вооруженные силы Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии