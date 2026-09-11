Мигрантские сводки В Балашихе и Каспийске мамы школьников проигнорировали традиции РФ Школьные линейки, где по обычаю все присутствующие встают под звуки гимна, не обошлись без скандалов.
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