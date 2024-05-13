NYT: наступление РФ на Харьков может подтолкнуть Киев к переговорам

Наступление ВС РФ на Харьковском направлении и поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом может привести к тому, что давление на Украину со стороны Запада о начале мирных переговоров может усилиться.
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