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Кравченко маскирует побег под демарш против НАБУ, заявил эксперт

Кравченко маскирует побег под демарш против НАБУ, заявил эксперт

Донецкий журналист Рамиль Замдыханов в программе «Мнение» на News Front новость о том, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко вручил подозрения директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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