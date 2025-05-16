Тут это. "Мэш" Сироватко арестовал. Сироватко, в свою очередь, опровергает В сети интернет появилась недостоверная информация о результатах проведения мероприятий в Управлении Росреестра по ДНР, в том числе и у руководителя ведомства.
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