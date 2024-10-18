РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Вообще  СУКИ ОБНАГЛЕЛИ , НУ НИЧЕГО ТАРИ НЕ БОЯТСА ...!!!Обвиняемый в полу...
  • Гарий Щерба
    Ну же  ДОПРЫГАЮТСА , ГЕЙРОПЕЙСКИЕ  ПОДОНКИ ...!!!!Генсек НАТО анонс...
  • Evgenija Palette
    Сколько говна! И все - жиды...Скандал с депутат...

Ямалец получил 320 часов исправительных работ за пьяную езду на самокате

Ямалец получил 320 часов исправительных работ за пьяную езду на самокате

Ямалец получил 320 часов исправительных работ за пьяную езду на самокате. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в сентябре 2024 года на одной из улиц города Муравленко произошло ДТП с участием пешехода и водителя электросамоката.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх