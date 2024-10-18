Ямалец получил 320 часов исправительных работ за пьяную езду на самокате. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в сентябре 2024 года на одной из улиц города Муравленко произошло ДТП с участием пешехода и водителя электросамоката.