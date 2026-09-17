ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Начал рычать и воткнул ручку в шею»: под Новосибирском десятиклассник искалечил учительницу математики

«Начал рычать и воткнул ручку в шею»: под Новосибирском десятиклассник искалечил учительницу математики

Обычный урок математики в одной из школ Баганского района Новосибирской области обернулся настоящим кошмаром.

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