Когда Россия достигнет цели по демилитаризации Украины: экс-офицер разведки США о сроках победы

Россия уже в обозримом будущем может добиться своей цели по полной демилитаризации Украины, действуя «на результат», заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии