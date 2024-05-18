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Когда Россия достигнет цели по демилитаризации Украины: экс-офицер разведки США о сроках победы

Когда Россия достигнет цели по демилитаризации Украины: экс-офицер разведки США о сроках победы

Россия уже в обозримом будущем может добиться своей цели по полной демилитаризации Украины, действуя «на результат», заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

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Комментарии
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Константин Самарин
Полностью уничтожить ВС Украины-это не цель. Цель-развернуть их против киевского режима.
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