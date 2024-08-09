алекс кузь

Опять лакировочная подача материала о ситуации в Курском поражении. Масштабные обстрелы всех приграничных с Украиной территорий с разрушениями и жертвами, в тч мирных жителей, которые верят СМИ, сидят под прицелом нацистов и ждут победу.