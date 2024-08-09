Киевский режим, не считаясь с потерями, пытается прорываться вглубь территории Курской области. Как пишут военкоры, помимо удара по Судже, где обстановка до сих пор продолжает оставаться сложной, ВСУ попытались сменить вектор движения и прорваться в район станции Коренево.
Трупами нацистов ВСУ завалены дороги и канавы
Комментарии
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алекс кузь
Опять лакировочная подача материала о ситуации в Курском поражении. Масштабные обстрелы всех приграничных с Украиной территорий с разрушениями и жертвами, в тч мирных жителей, которые верят СМИ, сидят под прицелом нацистов и ждут победу.
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5 час.
лл
лина любимцева
Храни Господь наших ребят!!!!
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4 час.
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