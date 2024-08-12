Вниманию путешественников! Сегодня один из таможенных постов закроется на несколько часов

Сегодня с 09:00 до 12:00 на пограничном таможенном посту «Костешты», в направлении выезда и въезда в Республику Молдова, пересечение государственной границы не будет разрешено для всех категорий транспортных средств.
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