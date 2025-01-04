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Юрий Бородавко: «У Большунова легкое недомогание и першение в горле, поэтому решили поберечь себя и не участвовать в стартах»

Большунов отказался от участия в «Гонке чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов, которая проходит в Рязани.

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