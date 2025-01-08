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Президент Венесуэлы Мадуро обвинил трех украинцев в подготовке терактов в стране

Президент Венесуэлы Мадуро обвинил трех украинцев в подготовке терактов в стране

Всего было задержано семь человекПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране сотрудники спецслужб задержали семерых «иностранных наемников высшего уровня», в том числе двое американцев и двое колумбийцев, а также троих украинцев.

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