Президент Венесуэлы Мадуро обвинил трех украинцев в подготовке терактов в стране

Всего было задержано семь человекПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране сотрудники спецслужб задержали семерых «иностранных наемников высшего уровня», в том числе двое американцев и двое колумбийцев, а также троих украинцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии