Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Нехватка врачей в России – дело не только в деньгах. Профессор медицины дал честный ответ: "Развитие им не на руку"

Нехватка врачей в России – дело не только в деньгах. Профессор медицины дал честный ответ: "Развитие им не на руку"

Во многих регионах России столкнулись с острой нехваткой врачей. Приема у узких специалистов можно ждать месяцами, а в поликлиниках – огромные очереди.

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Комментарии
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Георгийюра Гончар
А что вы ждёте от капитализма!!?????Всё для богатых и красивой картинки в телевизоре!!!
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4 н.
Бобкина Татьяна
Если раньше ( даже в Советские времена) врачи лечили БОЛЬНОГО, то теперь лечат &quot; по протоколу&quot;, т. е. больные разные, лечение одинаковое для всех. Остались еще врачи с тех времен, которые работают не за деньги , а на совесть.
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4 н.
Виталий Рудзит
Благодарите ха всё мадам с блондительскаяс волосами .неубиенная, да ещё жена чья-то.Вопро - чья?
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3 н.