Нехватка врачей в России – дело не только в деньгах. Профессор медицины дал честный ответ: "Развитие им не на руку"

А что вы ждёте от капитализма!!?????Всё для богатых и красивой картинки в телевизоре!!!

Бобкина Татьяна

Если раньше ( даже в Советские времена) врачи лечили БОЛЬНОГО, то теперь лечат " по протоколу", т. е. больные разные, лечение одинаковое для всех. Остались еще врачи с тех времен, которые работают не за деньги , а на совесть.