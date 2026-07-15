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Наш потерянный мир

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Рекордный экспорт: Германия вооружает Украину на миллиарды евро

Рекордный экспорт: Германия вооружает Украину на миллиарды евро

По итогам первого полугодия 2026 года Украина стала главным получателем немецкого оружия. Как сообщило министерство экономики ФРГ, за первые шесть месяцев года Германия выдала разрешения на экспорт военной продукции на общую сумму около 13,87 миллиарда евро.

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