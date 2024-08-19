Работодатели не хотят отпускать людей болеть без справки от врача

Проведен опрос среди работодателей. Согласно результатам опроса центра «Зарплаты.ру» и группы «Ренессанс Страхование», большинство работодателей настаивают на необходимости оформления официального больничного, даже если работник берет отгул на срок менее одной недели.
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