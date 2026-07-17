Глава дипломатической миссии Российской Федерации в турецкой столице Сергей Вершинин в ночь с четверга на пятницу проинформировал, что глубинные причины нестабильности на Ближнем Востоке уходят корнями в колониальную и неоколониальную политику западных держав.
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