Посол РФ Вершинин назвал ситуацию на Ближнем Востоке следствием неоколониализма

Глава дипломатической миссии Российской Федерации в турецкой столице Сергей Вершинин в ночь с четверга на пятницу проинформировал, что глубинные причины нестабильности на Ближнем Востоке уходят корнями в колониальную и неоколониальную политику западных держав.