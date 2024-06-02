Виновен в уголовном преступлении! Но Трамп может стать Президентом, тогда Байден и сын сядут вместо него!

Natalija Osminina

А это вряд ли... Это две равнозначные силы, оба преступники)) США раскололись на две равные части. При этом ресурс пока остается у демократов. Так что победить не сможет никто.