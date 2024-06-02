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Виновен!

Виновен!

Присяжные Манхэттена признали экс-президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации, передает CNN из зала суда.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Виновен в уголовном преступлении! Но Трамп может стать Президентом, тогда Байден и сын сядут вместо него!
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23 час.
Natalija Osminina
А это вряд ли... Это две  равнозначные силы, оба  преступники)) США раскололись на две равные части. При этом ресурс  пока остается у демократов.  Так что победить не сможет никто.
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23 час.

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