Дин Джуньху победил Уильямса в первом раунде Мастерс 2025

Китаец Дин Джуньху одержал победу над легендарным Марком Уильямсом в захватывающем первом раунде турнира Masters 2025, сообщает WST Дин Джуньху (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Masters 2025 Результаты, турнирная таблица турнира Masters 2025 Расписание трансляции - 1/8 финала Дин Джуньху уступал Марку Уильямсу со счетом 5-4, но выиграл решающий фрейм и одержал победу в первом раунде на турнире Masters 2025.