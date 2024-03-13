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Путин: России нужны прописанные гарантии безопасности

Путин: России нужны прописанные гарантии безопасности

Лидер Российской Федерации Владимир Путин, рассуждая о вероятности формирования договорённостей с западными державами, обратил внимание на то, что не станет доверять кому-либо, но государству необходимы документальные гарантии.

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