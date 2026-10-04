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"Экономику начнет тошнить": почему Трамп умоляет избирателей потерпеть до выборов — Колташов

"Экономику начнет тошнить": почему Трамп умоляет избирателей потерпеть до выборов — Колташов

С высокими ценами на дизель президент США Дональд Трамп уже ничего не может сделать — он потратил резервы топлива и теперь буквально упрашивает американцев потерпеть до выборов.

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Игорь Кузнецов

Вряд ли кто сможет ответить на простой вопрос - А если бы цены на топливо не изменились, граждане США проголосовали бы за республиканцев?
У Трампа есть главный "козырь" - своими действиями против Ирана он заставил его свернуть программу создания ядерного оружия. Пусть в Иране говорят что не было такого намерения.
И ещё - что творится в Европе с ценами на топливо? И там будет сложнее, в США имеют возможность добывать нефть... Это называется "топи конкурента", сначала убрав с рынка ЕС дешёвые нефть и газ из России.