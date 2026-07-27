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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Политик Ди Баттиста об отказе от назначения Пирло в сборную Италии: «Кто-нибудь высказался бы, сотрудничай он с израильским брендом? Все бы молчали! Это русофобия»

Бывший член Палаты депутатов Италии Алессандро Ди Баттиста отреагировал на отказ Итальянской федерации футбола от назначения  Андреа Пирло на пост главного тренера сборной.

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