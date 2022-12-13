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Алиссон о вылете Бразилии с ЧМ: «Очень трудно принять поражение. Но эта рана заживет, и мы станем сильнее»

Алиссон о вылете Бразилии с ЧМ: «Очень трудно принять поражение. Но эта рана заживет, и мы станем сильнее»

Алиссон прокомментировал вылет сборной Бразилии на стадии 1/4 финала ЧМ-2022. «По-прежнему очень трудно принять это поражение.

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