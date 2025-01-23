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Президент США Трамп хочет «немедленно» встретиться с Владимиром Путиным

Президент США Трамп хочет «немедленно» встретиться с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет «немедленно» встретится с президентом России Владимиром Путиным.

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