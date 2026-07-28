The Karakurts got to Moscow: what to do when you encounter a poisonous spider

The appearance of individual karakurt in Moscow does not mean that they have become permanent inhabitants of the region, said biologist Pavel Glazkov, commenting on the anxiety of residents of the capital in connection with reports of the appearance of poisonous spiders.
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