Хирург по ошибке удалил здоровую часть мениска гимнастке из Москвы Лале Крамаренко

Теперь чемпионка вряд ли сможет вернуться в большой спорт.Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, чемпионка России, чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров москвичка Лала Крамаренко из-за врачебной ошибки вряд ли сможет вернуться в большой спорт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии