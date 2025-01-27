Хирург по ошибке удалил здоровую часть мениска гимнастке из Москвы Лале Крамаренко

Теперь чемпионка вряд ли сможет вернуться в большой спорт.Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, чемпионка России, чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров москвичка Лала Крамаренко из-за врачебной ошибки вряд ли сможет вернуться в большой спорт.