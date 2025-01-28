Пскович похоронил бабушку на приусадебном участке и 5 лет получал ее пенсию За «шалости» с телом и законом мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Пскович похоронил бабушку на приусадебном участке и 5 лет получал ее пенсию За «шалости» с телом и законом мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.