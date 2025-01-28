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Мойка78.ру Новости СПб

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Пскович похоронил бабушку на приусадебном участке и 5 лет получал ее пенсию За «шалости» с телом и законом мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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