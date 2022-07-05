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ВСУ обстреляли Донецк и Александровку 13 снарядами

ВСУ обстреляли 13 снарядами Петровский район Донецка и Александровку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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