Депутат парламента Киргизии: Мы что, против России?

Киргизы не против России. Против Киргизии её президенты, каждый из которых что то украл и смылся из страны.

Александр Павлов

Все эти сразии держатся на деньгах, пересылаемых их гражданами с территории России. А они нам в ответ вот такую "благодарность". До каких пор наши руководители будут такими идиотами, что потом восклицали, что "нас" опять обманули?!