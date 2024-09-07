Исхак Масалиев. Фото: пресс-служба парламента Киргизии Лидер парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» Исхак Масалиев возмутился политикой Нацбанка Киргизии.
Депутат парламента Киргизии: Мы что, против России?
Комментарии
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Владимир Соловьев
Киргизы не против России. Против Киргизии её президенты, каждый из которых что то украл и смылся из страны.
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5 час.
Александр Павлов
Все эти сразии держатся на деньгах, пересылаемых их гражданами с территории России. А они нам в ответ вот такую "благодарность". До каких пор наши руководители будут такими идиотами, что потом восклицали, что "нас" опять обманули?!
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3 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Только карты МИТ и все расчеты в рублях с переводами через МИР...
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3 час.
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