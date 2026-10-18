Юргазета Спокойный микрорайон Балашихи, где жизнь годами шла по накатанному распорядку, внезапно утратил свою безмятежность.
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А раньше ОМОН "злость копил" как Сыроежкин? Приказа не было?
Или как с цыганами на вокзале: занесли кому надо - шустрят цыгане, не занесли - лицензия кончилась.
Статья ни о чем ? Сколько продолжалось ? Непонятно.
Как много воды в тексте. Похоже, у автора наличествует комплекс "большого писателя".
Последствия политики мигрантолюбия, замещения коренных народов мигрантами, проводимой Путиным и партией ЕР. Народ выбрал ...
Жильцы терпилы.
А сразу нельзя было
Надо было не отпускать, а всех забить в теплушку и без остановок за пределы границы с запретом на 50 лет
Всех лоббистов этой миграционной политики давно пора к стенке поставить!