Резкое повышение температуры ожидается в Москве с 12 октября

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Москве с 12 октября ожидается резкое повышение температуры воздуха на три-четыре градуса выше климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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