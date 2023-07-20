АК

Александр Киевская Русь

На Украине очень развит национализм. Поэтому не надо жить иллюзиями - даже в случае прекращения финансовой поддержки ничего не изменится, национализм как был так и останется. Единственный выход - принять Украину в состав РФ. Только в этом случае национализму конец. - В СССР о национализме в Украине даже речи не было. Как только Украина вышла из СССР, мгновенно национализм расцвел пышным цветом. И сразу начались проблемы. Россия стала врагом Украины, русский язык официально отменен, тупиковый украинский язык стал государственным, а США, где проблем выше крыши, стала другом.