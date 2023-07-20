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Обозреватель Чэнь Фэн: Украине придет конец в случае прекращения поддержки Запада

Обозреватель Чэнь Фэн: Украине придет конец в случае прекращения поддержки Запада

Украине настанет конец, если западные страны прекратят ее военную и финансовую поддержку. Об этом в материале для издания Guancha написал обозреватель Чэнь Фэн.

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Комментарии
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АК
Александр Киевская Русь
На Украине очень развит  национализм.  Поэтому  не надо  жить иллюзиями - даже в случае прекращения  финансовой поддержки  ничего не изменится, национализм как был так и останется.  Единственный выход - принять Украину в состав РФ. Только в этом случае  национализму конец. - В СССР  о национализме в  Украине даже речи не было.  Как только  Украина вышла из СССР, мгновенно национализм расцвел пышным цветом. И сразу начались проблемы. Россия стала врагом Украины,  русский язык официально отменен,  тупиковый  украинский язык стал государственным, а США,  где проблем выше крыши,  стала другом.
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