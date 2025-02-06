ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Samarium
    Убедился, на собственном опыте и не раз, что не стоит ворошить прошлое... Тех мальчишек и девчонок, которых вы знали ...Кому не стоит ход...
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Кому не стоит ходить на встречу выпускников?

Кому не стоит ходить на встречу выпускников?

  Февраль - время встреч выпускников. Ежегодно в это время во всех кафе и ресторанах собираются бывшие одноклассники и одногруппники, чтобы вспомнить былое, удивиться тому, как быстро бегут годы, и тому, как сильно все изменились и постарели (ну или не изменились, или не постарели, зависит от уровня лицемерия в компании).

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Комментарии
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tsan tsan
Автор-то морально ущербный, из него зависть прёт как опара из квашни.
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20 час.
Майя Majesty
Определенная доля правды здесь есть. Многие бывшие однокашники даже пытаются выгоду бесплатную получить от &quot;дружбы&quot; школьной. Ведь есть среди нас и такие однокашники, которые не просто успешны, а на гос.уровне успешны( например, влиятельные гос.чиновники, врачи, юристы ... ну и так далее))😜 Лично мой класс перестал встречаться уже только потому, что не осталось ни одного учителя с кем можно было бы пообщаться на таких вечерах. Наши учителя уже тогда были немолодыми, поэтому на сегодняшний день никого не осталось в живых. Да и класс серьезно &quot;поредел&quot;. Кто погиб на войнах, кто от болезней, кто просто уехал за границу. А вот многие просто по жизни продолжают дружить. Это многого стоит!
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14 час.
Samarium
Убедился, на собственном опыте и не раз, что не стоит ворошить прошлое... Тех мальчишек и девчонок, которых вы знали и может быть, даже любили, уже давно нет....В процессе своей жизни человек на разных ее этапах неминуемо меняется, даже не столько внешне, сколько внутренне... И спустя много лет,  вы встретите уже совсем иного , незнакомого вам человека, с которым вас ничего не связывает и который вам может быть попросту неприятен даже если когда- то это был ваш  самый лучший друг и вы любили его...Лучше оставить все эти светлые воспоминания в своей памяти и возвращаться к ним иногда... Это жизнь  и ничего изменить вы не в силах....
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3 час.
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