Кому не стоит ходить на встречу выпускников?

Определенная доля правды здесь есть. Многие бывшие однокашники даже пытаются выгоду бесплатную получить от "дружбы" школьной. Ведь есть среди нас и такие однокашники, которые не просто успешны, а на гос.уровне успешны( например, влиятельные гос.чиновники, врачи, юристы ... ну и так далее))😜 Лично мой класс перестал встречаться уже только потому, что не осталось ни одного учителя с кем можно было бы пообщаться на таких вечерах. Наши учителя уже тогда были немолодыми, поэтому на сегодняшний день никого не осталось в живых. Да и класс серьезно "поредел". Кто погиб на войнах, кто от болезней, кто просто уехал за границу. А вот многие просто по жизни продолжают дружить. Это многого стоит!

Samarium

Убедился, на собственном опыте и не раз, что не стоит ворошить прошлое... Тех мальчишек и девчонок, которых вы знали и может быть, даже любили, уже давно нет....В процессе своей жизни человек на разных ее этапах неминуемо меняется, даже не столько внешне, сколько внутренне... И спустя много лет, вы встретите уже совсем иного , незнакомого вам человека, с которым вас ничего не связывает и который вам может быть попросту неприятен даже если когда- то это был ваш самый лучший друг и вы любили его...Лучше оставить все эти светлые воспоминания в своей памяти и возвращаться к ним иногда... Это жизнь и ничего изменить вы не в силах....