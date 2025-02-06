Февраль - время встреч выпускников. Ежегодно в это время во всех кафе и ресторанах собираются бывшие одноклассники и одногруппники, чтобы вспомнить былое, удивиться тому, как быстро бегут годы, и тому, как сильно все изменились и постарели (ну или не изменились, или не постарели, зависит от уровня лицемерия в компании).
Кому не стоит ходить на встречу выпускников?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Автор-то морально ущербный, из него зависть прёт как опара из квашни.
Ответить
20 час.
Майя Majesty
Определенная доля правды здесь есть. Многие бывшие однокашники даже пытаются выгоду бесплатную получить от "дружбы" школьной. Ведь есть среди нас и такие однокашники, которые не просто успешны, а на гос.уровне успешны( например, влиятельные гос.чиновники, врачи, юристы ... ну и так далее))😜 Лично мой класс перестал встречаться уже только потому, что не осталось ни одного учителя с кем можно было бы пообщаться на таких вечерах. Наши учителя уже тогда были немолодыми, поэтому на сегодняшний день никого не осталось в живых. Да и класс серьезно "поредел". Кто погиб на войнах, кто от болезней, кто просто уехал за границу. А вот многие просто по жизни продолжают дружить. Это многого стоит!
Ответить
14 час.
Samarium
Убедился, на собственном опыте и не раз, что не стоит ворошить прошлое... Тех мальчишек и девчонок, которых вы знали и может быть, даже любили, уже давно нет....В процессе своей жизни человек на разных ее этапах неминуемо меняется, даже не столько внешне, сколько внутренне... И спустя много лет, вы встретите уже совсем иного , незнакомого вам человека, с которым вас ничего не связывает и который вам может быть попросту неприятен даже если когда- то это был ваш самый лучший друг и вы любили его...Лучше оставить все эти светлые воспоминания в своей памяти и возвращаться к ним иногда... Это жизнь и ничего изменить вы не в силах....
Ответить
3 час.
Свежие комментарии