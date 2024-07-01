ДТП со смертельным исходом в Черепановском районе Новосибирской области

За последние дни в Новосибирской области произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия. Наиболее трагичный инцидент произошел в Черепановском районе, где 44-летний водитель Chevrolet Niva погиб после того, как его машина съехала в кювет и перевернулась.