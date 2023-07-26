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  • Arnold Резников
    😀Дождались, конвои...
  • Arnold Резников
    Очень интересно, кому принадлежит это зерно и, соответственно, выручка за его поставки. Ведь на Украине ликвидированы...Дождались, конвои...
  • Evgenija Palette
    Оденься, Агафонова... Никому ты здесь голая не нужна...Потрогать Родину-...

Гиена Европы: Путин заберет "подарок" Сталина

Гиена Европы: Путин заберет "подарок" Сталина

Автор: Константин Двинский Пару дней назад состоялось совещание Совета безопасности России в ходе которого Владимир Путин акцентировал внимание на том, что западные территории нынешней Польши - не что иное, как щедрый подарок Сталина: "И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии.

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Комментарии
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m
mlee
Время собирать камни
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6 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;Тем не менее, Сталин на своем настоял, и Польша территории получила. &quot;        Да, но какой ценой это обошлось СССР? Для решения этой проблемы Сталин отказался в пользу Штатов и Британии от своей части золотого запаса побеждённой Германии, которое досталось этим двум державам, взамен на немецкие территории, отданные Польше... А это - сотни тонн золота, нужные для восстановления разрушенной страны - за счёт народа  СССР вырастил змею...
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4 час.

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