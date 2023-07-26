Гиена Европы: Путин заберет "подарок" Сталина

ВМ

Владимир Минаков

"Тем не менее, Сталин на своем настоял, и Польша территории получила. " Да, но какой ценой это обошлось СССР? Для решения этой проблемы Сталин отказался в пользу Штатов и Британии от своей части золотого запаса побеждённой Германии, которое досталось этим двум державам, взамен на немецкие территории, отданные Польше... А это - сотни тонн золота, нужные для восстановления разрушенной страны - за счёт народа СССР вырастил змею...