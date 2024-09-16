СИБ исключила четырех человек из списка лиц, связанных с Плахотнюком, Андронаки и Шором

Служба информации и безопасности исключила четырех человек и три компании из списка лиц, в отношении которых имеются доказательства и документально подтвержденная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений.
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