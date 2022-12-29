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Музей Победы подвел итоги творческого конкурса «Памяти героев»

Музей Победы подвел итоги творческого конкурса «Памяти героев»

Музей Победы объявил имена победителей Всероссийского конкурса молодых журналистов «Памяти героев». Творческое состязание приурочено к 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана Степановича Конева.

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