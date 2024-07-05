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Зачем смазывать разделочную доску уксусом: 11 советов для хозяек, которые ценят свое время на кухне

Зачем смазывать разделочную доску уксусом: 11 советов для хозяек, которые ценят свое время на кухне

Сколько времени вы проводите на кухне? Уверены, что немало, ведь сначала нужно приготовить поесть, потом помыть посуду, затем убрать за собой…А потом уже и спать пора или заниматься другими домашними делами.

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