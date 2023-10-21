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В чем поможет каждому Корсунская икона Божией Матери, почитаемая 22 октября

В чем поможет каждому Корсунская икона Божией Матери, почитаемая 22 октября

В чем поможет каждому Корсунская икона Божией Матери, почитаемая 22 октября Марина ОнегинаДля православного христианина, любой святой образ, особенно связанный с Богоматерью или Иисусом Христом, обладает огромным духовным значением.

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