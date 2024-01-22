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Роскачество предлагает проводить психологическую экспертизу детских игрушек

Роскачество предлагает проводить психологическую экспертизу детских игрушек

Нужна ли такая экспертиза рынку и как определить, какие игрушки могут причинить вред здоровью и развитию детей?Роскачество подготовило ГОСТ, который позволит проводить психолого-педагогическую проверку детских игрушек, сообщают «Известия».

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