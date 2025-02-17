Союз торговых центров попросил вернуться Zara, H&M и другие ушедшие бренды

Иностранные компании тоже в этом заинтересованы Союз торговых центров (СТЦ) обратился к компаниям Uniqlo, H&M и Inditex, которая владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию.