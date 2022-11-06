Стала известна причина отказа Джонсона от борьбы за пост премьера

Экс-премьер Великобритании Борс Джонсон отказался от участия в выборах правящей партии и снял свою кандидатуру на пост премьер-министра страны, чтобы не потерять доходы в размере $11,3 миллиона в год от продажи мемуаров и публичных выступлений.