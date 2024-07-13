🏰 Исторические реконструкции, экскурсии и выставки: в Керчи отметили День Крепости Этот летний праздник для жителей и гостей города уже стал традиционным.
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🏰 Исторические реконструкции, экскурсии и выставки: в Керчи отметили День Крепости Этот летний праздник для жителей и гостей города уже стал традиционным.