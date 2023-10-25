Республиканец Майк Джонсон избран спикером Палаты представителей США

Палата представителей США избрала своим спикером республиканца Майка Джонсона после трех бурных недель, в результате которых лишенная управления палата была не в состоянии выполнять свои основные обязанности.
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