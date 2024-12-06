Политтехнолог об интервью Лаврова Карлсону: «Он выполнил свою задачу»

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором затронул ключевые аспекты российской внешней политики, отношения с США, а также ситуацию в Украине и глобальные угрозы.
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