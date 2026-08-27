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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Екатерина Стоцкая: «Готова намного лучше, чем в прошлом сезоне. Тренирую четверной сальхов, отрабатываю программы»

14-летняя фигуристка Екатерина Стоцкая оценила свою готовность к сезону. Стоцкая тренируется в группе Этери Тутберидзе.

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